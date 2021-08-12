Глава Крыма обещал оказать помощь всем оказавшимся в зоне подтопления

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Жители Крыма, оказавшиеся в зоне подтопления на востоке полуострова, получат помощь, сообщил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия-24" в четверг.

По данным ГУ МЧС по Крыму, ливнями подтопило 170 придомовых территорий, из них 90 - частные домовладения.

"Акты по всем составлены. Администрация Ленинского района доложила, что со всеми людьми в контакте находятся. Понимание есть, что необходимо делать. Помощь получат все без исключения", - сказал Аксенов.

Глава Крыма также сообщил, что жители региона, оказавшиеся в зоне подтоплений в июне и июле, получат помощь до 1 сентября.

Штормовое предупреждение на полуострове действует с 9 августа. Начальник ГУ МЧС России по региону Аркадий Ожигин ранее сообщил, что наиболее интенсивные осадки на востоке Крыма ожидаются в ближайшие два дня.

Крым за лето дважды пострадал от сильных дождей. 16-20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля - на Бахчисарайский район. На полуострове подтопило дома, эвакуировали их жильцов. Жертвами стихии стали два человека, около 60 пострадали, одна женщина пропала без вести. Сейчас продолжается восстановление городов и поселков после непогоды.