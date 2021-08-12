Вода в подтопленном из-за ливня селе в Крыму практически сошла

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Вода в селе Красногорка в Крыму, где из-за прошедших ливней в последние сутки фиксировали подтопления, практически сошла, но на месте продолжают работу сотрудники экстренных служб, сообщил начальник ГУ МЧС по Республике Крым Аркадий Ожигин в четверг в эфире телеканала "Россия-24".

По данным ГУ МЧС по Крыму, ливнями подтопило170 придомовых территорий, из них 90 - частные домовладения.

"По состоянию на 21 час вода практически со всех населенных пунктов сошла. Остается несколько придомовых территорий, которые подтоплены, работа на них продолжается - это населенный пункт Красногорка", - сказал Ожигин.

Он уточнил, что за время ливня в восточных районах Крыма, в том числе курортной Феодосии, выпало более 40 мм осадков. Для ликвидации последствий подтопления и помощи населению привлекли аэромобильную группировку МЧС, она продолжает работу на месте. Пострадавших в результате ливней и подтоплений нет.

"На территории Республики Крым действуют два штормовых предупреждения - одно сегодня до исхода дня, и второе будет действовать до исхода суток 13 и 14 августа. В данный период в восточных районах полуострова прогнозируются очень сильные дожди - более 50 мм, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с", - добавил начальник управления.

Крым за лето дважды пострадал от сильных дождей. 16-20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля - на Бахчисарайский район. На полуострове подтопило дома, эвакуировали их жильцов. Жертвами стихии стали два человека, около 60 пострадали, одна женщина пропала без вести. Сейчас продолжается восстановление городов и поселков после непогоды.