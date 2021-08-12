В ГИБДД опровергли смерть пострадавших в ДТП на улице Миклухо-Маклая в Москве

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Столичная Госавтоинспекция опровергла сообщение о смерти одной из пострадавших при наезде нетрезвого водителя на остановку на улице Миклухо-Маклая в Москве, сообщили ТАСС в ведомстве.

"Официальные данные о травмах пострадавших в ДТП, а также о гибели кого-либо из участников происшествия в Госавтоинспекцию не поступали", - сказали в ГИБДД.

Ранее Telegram-канал столичного департамента транспорта сообщил о гибели одной из пострадавших, но позже отредактировал сообщение. Также о смерти женщины сообщили ряд СМИ.

В четверг днем на улице Миклухо-Маклая автомобиль Skoda врезался в автобусную остановку, сбив двух человек - женщину и ее 16-летнюю внучку. Одну из пострадавших зажало между машиной и остановкой, ее деблокировали спасатели. Водитель иномарки был в состоянии алкогольного опьянения.