В Плимуте на юго-западе Великобритании произошел инцидент со стрельбой

ЛОНДОН, 12 августа. /ТАСС/. Несколько человек погибли и несколько получили ранения в результате инцидента со стрельбой в английском городе Плимут. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг вечером полицией.

"Около 18:10 [20:10 мск] 12 августа в полицию поступил вызов в связи с серьезным происшествием с использованием огнестрельного оружия на улице Биддок-драйв в плимутском районе Кихэм. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и машины скорой помощи. Несколько человек на месте происшествия убиты, еще нескольким пострадавшим оказывается помощь", - сказано в заявлении представителя местного полицейского управления.

Подчеркивается, что район происшествия оцеплен и "ситуация находится под контролем" полиции. Сотрудники правоохранительных органов просят людей не приближаться к месту происшествия и не распространять непроверенную информацию.

Как сообщает телеканал Sky News, ссылаясь на высокопоставленный источник, инцидент не связан с терроризмом, а стрелявший больше не представляет опасности. По данным телеканала, преступник получил огнестрельное ранение и, скорее всего, мертв. При этом пока не ясно, был ли он обезврежен полицией.

Глава МВД королевства Прити Пател на своей странице в Twitter уже выразила соболезнования всем, "кто был затронут произошедшим".

Ранее служба скорой помощи Юго-Западной Англии сообщила о "серьезном ЧП" в западной части Плимута. На место происшествия прибыли машины и вертолеты скорой помощи. Местные СМИ сообщают о том, что в районе Кихэм находятся десятки полицейских машин, вооруженные стражи порядка и кинологи с собаками, установлено оцепление.

"В 18:12 [20:12 мск] мы получили сообщение о продолжающемся чрезвычайном происшествии в Плимуте. Мы отреагировали на сообщение, направив к месту происшествия группы реагирования на происшествия в опасных районах, машины и вертолеты скорой помощи, врачей и санитаров", - говорится в сообщении, размещенном на странице медицинской службы в Twitter.