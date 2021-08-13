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По меньшей мере шесть человек погибли в результате стрельбы в Плимуте

В полиции подчеркивают, что инцидент не связан с терроризмом

ТАСС, 13 августа. По меньшей мере шесть человек погибли в результате инцидента со стрельбой в городе Плимут. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу полицией.

По его данным, жертвами инцидента стали один сотрудник правоохранительных органов, две женщины и двое мужчин погибли на месте происшествия, а еще один пострадавший умер в больнице.

Кроме того, полиция подчеркивает, что инцидент не связан с терроризмом. Место происшествия оцеплено, дорожная сеть в районе будет закрыта в течение ночи.

Как сообщили в правоохранительных органах, ведется расследование произошедшего. Полиция продолжает искать очевидцев, заснявших инцидент на мобильный телефон, чтобы предотвратить распространение видео в соцсетях.

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