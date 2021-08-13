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СМИ: более 200 тыс. человек на западе Японии предписали эвакуироваться из-за ливней

Предупреждение распространяется на ряд районов префектур Хиросима и Симанэ, отмечает телеканал NHK

ТОКИО, 13 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 215 тыс. жителей западного региона Японии получили рекомендацию об эвакуации от местных властей в связи с угрозой схода оползней из-за ливней. Об этом в пятницу сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что предписание распространяется на ряд районов префектур Хиросима и Симанэ. Ожидается, что за сутки там может выпасть до 200 мм осадков, при этом экстремальные погодные условия сохранятся в этом регионе до конца субботы.

Ранее рекомендация об эвакуации из-за ливней была направлена порядка 530 тыс. человек на юго-западе Японии.

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