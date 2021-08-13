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В Хабаровском крае возбудили дело о присвоении сотрудниками банка почти 20 млн рублей

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет

ХАБАРОВСК, 13 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Хабаровском крае возбудили уголовное дело о присвоении почти 20 млн рублей двумя работниками банка. Об этом сообщается на сайте УМВД России по региону.

"В ходе оперативных мероприятий установлено, что подельники, 46 и 40 лет, в силу своих должностных полномочий, имели доступ к денежным средствам организации. Подозреваемые в течение 12 лет путем присвоения похищали деньги. Ущерб от противоправных деяний превысил 19,6 млн рублей", - говорится в сообщении. Возбуждено дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Подозреваемые - руководитель и кассир одного из филиалов финансовых учреждений в Николаевске-на-Амуре - по решению суда находятся под домашним арестом.

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