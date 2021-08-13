У восточного побережья Китая столкнулись два судна

ШАНХАЙ, 13 августа. /ТАСС/. Девять человек пропали без вести после столкновения двух судов недалеко от побережья провинции Чжэцзян. Об этом сообщает в пятницу агентство "Синьхуа".

Инцидент произошел 12 августа во второй половине дня в акватории города Чжоушань. После столкновения грузового судна с рыболовецким десять человек с последнего оказались в воде. Один из них был спасен на месте, остальные пока считаются пропавшими без вести. Рыболовецкое судно после столкновения затонуло.

Провинциальный центр по спасению на море направил в район ЧП семь патрульных лодок и одно спасательное судно на поиски пропавших рыбаков.