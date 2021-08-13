В Приамурье неизвестный обстрелял автомобиль охотуправления

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 августа. /ТАСС/. Следователи выясняют обстоятельства инцидента, в котором пострадал госинспектор управления по охране животного мира Амурской области. Предварительно известно, что мужчина получил травму во время обстрела автомобиля неизвестными, сообщает в пятницу пресс-служба регионального управления по охране животного мира.

"Недалеко от села Марьяновка Октябрьского района во время патрулирования территории автомобиль госинспекторов управления по охране животного мира Амурской области был обстрелян неизвестными. Один из сотрудников управления был ранен, ему потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Уточняется, что нападавшие скрылись с места происшествия. "Госинспекторы вызвали сотрудников полиции. Идет следствие, выясняются все обстоятельства дела", - уточнили в ведомстве. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, сотрудник, получивший травму, от госпитализации отказался.

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