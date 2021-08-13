В селе Красногорка в Крыму, где из-за ливня подтопило дома, приступили к оценке ущерба

По данным ГУ МЧС по Крыму, сильный дождь подтопил в четверг 170 придомовых территорий, из них 90 - частные домовладения. К вечеру четверга вода практически сошла, однако к ночи в зону подтопления попали отдельные объекты в Керчи, при этом в мэрии отмечали, что жилых домов среди них нет.

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Обследование домов, подтопленных накануне из-за ливней, началось в селе Красногорка Республики Крым, сообщила на своей странице в Facebook глава Ленинского района региона Екатерина Юровских.

"12 августа 2021 года в результате выпадения обильных осадков произошло подтопление 48 частных домовладений, более 150 подворий в селе Красногорка и шесть домовладений в селе Ильичево. В селе Красногорка уже проведена работа по обследованию жилых домов на предмет выявления ущерба имущества первой необходимости с составлением соответствующих актов", - говорится в сообщении.

Юровских уточнила, что в Ильичево обследование пройдет чуть позже в пятницу.

Штормовое предупреждение на полуострове действует с понедельника. При этом начальник ГУ МЧС России по региону Аркадий Ожигин ранее сообщил, что наиболее интенсивные осадки на востоке Крыма ожидают в ближайшие два дня.

Крым ранее за лето дважды пострадал от сильных дождей. 16-20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля - на Бахчисарайский район. На полуострове были подтоплены дома, эвакуированы их жильцы. Жертвами стихии стали два человека, около 60 пострадали, одна женщина пропала без вести. Сейчас продолжается восстановление городов и поселков после непогоды.