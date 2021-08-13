СМИ: число префектур Японии, где рекомендована эвакуация из-за ливней, достигло 10

ТОКИО, 13 августа. /ТАСС/. Власти Японии распространили предписание об эвакуации из-за ливней еще на две местные префектуры, в ряде районов которых возникла угроза схода оползней и выхода рек из берегов. Как сообщил в пятницу телеканал NHK, теперь эта рекомендация действует в 10 из 47 японских префектур.

Отмечается, что соответствующее предписание было направлено жителям центральной префектуры Ниигата и западной Эхимэ. Ранее его получило население районов юго-западных префектур Фукуока, Сага, Нагасаки, Кумамото, Оита и Кагосима, а также западных Хиросима и Симанэ. Таким образом, общее число получивших рекомендацию жителей превысило 3,3 млн. Ожидается, что затяжные ливни в этих регионах могут продлиться вплоть до конца субботы, при этом за сутки может выпасть до 300 мм осадков.

В связи с возможностью возникновения ущерба из-за экстремальных погодных условий премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в пятницу поручил соответствующим министерствам и ведомствам предпринять необходимые меры для защиты жизней местного населения.

Ранее в городе Ундзэн префектуры Нагасаки из-за схода оползня умерла местная жительница. Кроме того, спасатели пока не могут подтвердить местонахождение двух человек, которые, по их информации, могли оказаться в зоне схода.