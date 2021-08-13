{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировали на северо-западе Китая

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало

ПЕКИН, 13 августа. /ТАСС/. Подземные толчки магнитудой 5,8 зафиксированы в пятницу на территории Голог-Тибетского автономного округа северо-западной провинции Цинхай. Об этом сообщил Китайский сейсмологический центр.

Подземные точки произошли в 12:21 по местному времени (07:21 мск) на территории высокогорного уезда Мадо, очаг землетрясения залегал на глубине 8 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на территории Голог-Тибетского автономного округа, население которого составляет около 194 тыс. человек, пока не поступало.

Теги
Китай
Пожар произошел в ангаре в Адмиралтейском районе Петербурга
Информация о пострадавших не поступала
Читать полностью