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Пожар произошел в ангаре в Адмиралтейском районе Петербурга

Информация о пострадавших не поступала

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Возгорание произошло в пятницу утром в ангаре площадью 375 кв. м в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, пожару присвоен повышенный ранг сложности, сообщили журналистам в главке МЧС по городу.

"В 06:10 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Адмиралтейский район, Малая Митрофаньевская улица, дом 3, корп. 1. В цельнометаллическом ангаре размером 15 на 25 м происходит горение", - говорится в сообщении.

Площадь возгорания уточняется, пожару присвоен повышенный ранг 1-бис. Для тушения задействовано пять единиц спецтехники и 25 сотрудников МЧС.

Сведения о пострадавших в результате ЧП не поступали, что хранится в ангаре в ведомстве, не уточнили.

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