Фигурантка дела ростовского преступного сообщества отправлена под домашний арест

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 августа. /ТАСС/. Ленинский суд Ростова-на-Дону отправил на два месяца под домашний арест бухгалтера ООО "СХП "Мускатное" Любовь Хакало, которая подозревается в участии в деятельности преступного сообщества. Об этом в пятницу сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

"Судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении подозреваемой Хакало, осуществляющей трудовую деятельность в должности бухгалтера в ООО "СХП "Мускатное", на срок 2 месяца, то есть до 10 октября 2021 года включительно", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что женщина подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 ("Организация преступного сообщества или участие в нем") и ч. 2 ст. 171 ("Незаконное предпринимательство") УК РФ.

Уголовное дело об организации преступного сообщества возбуждено в отношении восьми человек. Руководителем сообщества, по версии следствия, являлся предприниматель Карим Бабаев, владелец рынков в Аксайском районе Ростовской области. В состав преступного сообщества входил бывший глава администрации района Виталий Борзенко.

По версии следствия, деятельность преступного сообщества осуществлялась с 2000 по апрель 2021 года. Члены сообщества незаконно завладели девятью земельными участками общей площадью 34,9 га и кадастровой стоимостью 452 590 373 рубля 64 копейки, входившими в состав фонда земель Аксайского района. На этих участках они организовали незаконную предпринимательскую деятельность. Их доход составил не менее 236 млн рублей. Кроме того, было легализовано не менее 11 млн рублей, полученных в результате совершения ими преступлений.

В конце июля источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что Карим Бабаев объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Об объявлении ряда фигурантов дела в международный розыск на заседании коллегии прокуратуры Ростовской области сообщал также заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть. Борзенко задержали в Кисловодске в апреле, он возглавлял Аксайский район с 1994 года. В июле, уже находясь под стражей, он сложил полномочия.