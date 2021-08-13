Двухлетний мальчик, которого мать изрезала ножом на Урале, находится в тяжелом состоянии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Двухлетний мальчик находится в тяжелом состоянии после того, как мать изрезала его ножом в Екатеринбурге. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь Минздрава Свердловской области Константин Шестаков в пятницу.

"Состояние тяжелое. Ребенку оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сказал Шестаков в ответ на вопрос о состоянии мальчика.

В пресс-службе прокуратуры ТАСС уточнили, что информация по поводу произошедшего инцидента уточняется.

Ранее местные СМИ писали о том, что 25-летняя девушка изрезала своего двухлетнего сына ножом, решив, что в него вселились бесы. После инцидента ребенка госпитализировали в больницу. Возможно, девушка страдала наркоманией.