В ЕАО ввели режим ЧС федерального реагирования из-за паводков

ТАСС, 13 августа. Правительственная комиссия РФ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ввела режим ЧС федерального характера реагирования в Еврейской автономной области из-за паводков. Об этом сообщило управление по информационной политике аппарата губернатора и правительства региона.

"В Еврейской автономной области введен режим ЧС федерального характера реагирования. По обращению губернатора Ростислава Гольдштейна на правительственной комиссии принято решение об отнесении чрезвычайной ситуации на территории ЕАО к чрезвычайной ситуации федерального характера", - говорится в сообщении.

Ранее в автономии был введен режим ЧС регионального уровня. По последним данным, паводки подтопили три жилых дома, один объект топливно-энергетического комплекса, три подвала социально значимых объектов, 146 приусадебных участков, 180 дачных участков, десять участков автомобильных дорог общей протяженностью 9 600 м, 9 902,2 га сельскохозяйственных земель.