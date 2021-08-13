Псковская прокуратура начала проверку после агрессивного поведения Артема Милушкина в суде

ПСКОВ, 13 августа. /ТАСС/. Прокуратура Псковской области проводит проверку в отношении Артема Милушкина, мужа бывшего координатора псковского регионального отделения общественного движения "Открытая Россия" (деятельность организации признана нежелательной на территории РФ) Лии Милушкиной, который накануне в ходе оглашения приговора суда начал ломать мебель в камере. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры.

В четверг Псковский районный суд назначил 10,5 года лишения свободы Лии Милушкиной, в отношении которой ранее было возбуждено уголовное дело по обвинению в сбыте наркотиков в крупном размере. Ее мужу суд назначил наказание в виде 11 лет колонии строгого режима. "Прокуратурой Псковской области организовано проведение проверки по факту агрессивных действий Артема Милушкина на предмет наличия в его действиях признаков состава преступления, в том числе предусмотренных ст. 297 УК РФ ("Неуважение к суду"). Милушкин в момент оглашения приговора судом сорвал процесс своим агрессивными действиями, сломал скамейку, бил мебель о решетку камеры", - пояснила собеседница агентства.

В начале следствия его супруга находилась под домашним арестом, в октябре прошлого года суд отменил его, заменив на более мягкую меру - запрет определенных действий. Сам Милушкин был под стражей.