Площадь горения в Мордовском заповеднике сократилась на 40 га

ТАСС, 13 августа. Площадь активного горения в Мордовском государственном природном заповеднике им. П. Г. Смидовича сократилась к утру пятницы с 90 до 50 га. Огнем пройдено 5 800 га, сообщили ТАСС в Единой дежурной диспетчерской службе Темниковского района республики.

Пожар в заповеднике возник 3 августа в результате грозового разряда. Из-за засушливой, ветреной и жаркой погоды огонь быстро распространился. Общая площадь, пройденная пожаром, достигла к вечеру среды 5 300 га, площадь активного горения выросла до 90 га.

"По состоянию на 13 августа общая площадь, пройденная огнем, составляет 5 800 га, площадь активного горения - 50 га", - сказали в ЕДДС.

По данным республиканского ГУ МЧС, к тушению привлечено около 1,5 тыс. человек и почти 300 единиц техники. Работают аэромобильные группировки МЧС России, добровольцы, привлечена авиация, силы и средства Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Парашютисты-десантники продолжают встречный контролируемый отжиг для остановки огня. Как уточнили ТАСС в ГУ МЧС по республике, эвакуация людей не требуется. При этом власти района подготовили пункты временного размещения.

Пресс-служба Российского федерального ядерного центра, располагающегося в Сарове Нижегородской области, сообщила в пятницу, что на территории Вознесенского и Дивеевского районов Нижегородской области из-за пожара в заповеднике введен режим ЧС. Накануне, 12 августа, резкая смена ветра и его усиление усложнили пожарную ситуацию, огонь с Мордовского заповедника двинулся в сторону Вознесенского и Дивеевского районов. Утром был совершен объезд территории, в периметре и вблизи ЗАТО Саров на территории мордовского заповедника очагов возгорания нет. Ночью и утром дождь способствовал тушению пожара, однако в ближайшие три дня ветер будет в сторону города, ожидается задымление и смог от потушенных очагов возгорания.

Мордовский государственный природный заповедник создан 5 марта 1936 года. Его площадь превышает 32,1 тыс. га. В заповеднике встречаются редкие животные и растения, занесенные в Красную книгу России.