В Петербурге мошенники под видом полицейских похитили у пенсионера более 1 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Жертвой аферистов в Петербурге стал 91-летний пенсионер, злоумышленники под видом полицейских похитили у него более 1 млн рублей. Об этом журналистам в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"12 августа 2021 года в полицию Калининского района Петербурга обратился 91-летний пенсионер с заявлением о том, что в тот же день, около 12:00, на его телефон позвонил неизвестный мужчина и, представившись сотрудником полиции, сообщил о том, что сын заявителя попал в дорожно-транспортное происшествие, для снятия с него ответственности необходимо заплатить 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Позже доверчивый пенсионер в парадной своего дома передал злоумышленникам 500 тыс. рублей, но этого аферистам оказалось недостаточно и они, повторно позвонив пожилому мужчине, потребовали еще 1 млн рублей. Пенсионер передал мошенникам еще $9 350. Общий ущерб составил около 1,2 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн рублей).