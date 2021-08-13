Курганский заключенный, напавший на сотрудников колонии, готовил побег

ТАСС, 13 августа. Заключенный, убивший одного из сотрудников исправительной колонии № 2 в Курганской области, готовил побег, и был обнаружен на чердаке швейного цеха учреждения, после чего совершил нападение. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах в пятницу.

В четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по региону сообщила, что заключенный напал на сотрудников - в результате один погиб, еще один госпитализирован. Во время задержания преступник оказал сопротивление и был ликвидирован. Возбуждено уголовное дело.

"Заключенный готовил побег, <…> целый план был. Во время проверки промзоны колонии его обнаружили на чердаке швейного цеха, где он, возможно, проверял приспособления для побега, после чего он напал на сотрудников", - рассказал источник. По его данным, заключенный начал кидать в сотрудников колонии самодельные воспламеняющиеся предметы, в результате также загорелись опилки.

Инцидент произошел утром 12 августа на территории исправительной колонии № 2 УФСИН России по Курганской области. По данным регионального управления СК, один из осужденных - мужчина 1977 года рождения, отбывавший наказание в виде лишения свободы сроком 19 лет - напал с колюще-режущим предметом на сотрудников учреждения, которые проводили обыск. В результате один из сотрудников скончался на месте происшествия от полученных ранений, второй был госпитализирован. Следователи возбудили уголовное дело по статьям "Убийство", "Покушение на убийство" и "Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества".