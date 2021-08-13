Экс-главу села в Татарстане подозревают в прокладке дороги на участке зятя за счет жителей

КАЗАНЬ, 13 августа. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении бывшего главы исполкома Дубъязского сельского поселения в Татарстане. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК по Татарстану.

"В Республике Татарстан бывший руководитель исполкома сельского поселения подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями", - сообщили в ведомстве.

По версии следствия, 64-летний бывший руководитель исполнительного комитета Дубъязского сельского поселения Высокогорского района Татарстана заключил муниципальный контракт на работы по укладке щебня на внутрипоселковых дорогах за счет средств самообложения сельчан и республиканского бюджета. Дорогу положили, но проверка показала, что дорога частично расположена на двух земельных участках, находящихся за чертой населенного пункта. При этом оба этих участка принадлежат зятю подозреваемого.

Следствие полагает, что ущерб от действий экс-главы исполкома составил более 2,1 млн рублей. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.