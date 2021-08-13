Движение на Крымском мосту в сторону Кубани ограничено из-за ДТП

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Движение на Крымском мосту в сторону Новороссийска в пятницу временно ограничено из-за ДТП, сообщается на сайте Упрдор "Тамань".

"Тринадцатого августа в 10:30 на 158-м км трассы А-290 организован объезд места ДТП. Движение организовано по левой полосе", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте работают сотрудники ГИБДД и эксплуатирующей организации.

Крымский мост - самый большой в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Мост необходим для бесперебойного транспортного сообщения между Крымом и другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железной дорог.