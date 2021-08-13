Полиция Украины задержала главу зерновой госкорпорации при попытке бегства из страны

КИЕВ, 13 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали в пятницу подозреваемого в злоупотреблениях главу Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗК), который пытался покинуть территорию страны. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Нацполиция задержала руководителя Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины при попытке бегства из страны", - говорится в сообщении. Имя чиновника не называется. Согласно информации пресс-службы, главу корпорации и его сообщника задержали в киевском аэропорту Жуляны.

Ранее полиция разоблачила масштабные злоупотребления должностных лиц ГПЗК. По данным МВД страны, сумма ущерба составляет более $57 млн. По информации полиции, эти лица в сговоре с компаниями-нерезидентами продавали на экспорт зерно по заниженным ценам без получения предоплаты. По этой схеме было продано зерна на $231 млн в январе - мае 2021 года. На конец июля дебиторская задолженность таких компаний перед ГПЗК составила $57 млн.

Нацполиция в ходе расследования обнаружила также факты сговора между должностными лицами корпорации и страховыми компаниями в целях завышения страховых тарифов. Так, между ГПЗК и тремя компаниями был заключен договор добровольного страхования имущества по тарифу, который составил 3,87% стоимости имущества корпорации, что в 3-5 раз превышает рыночный тариф.

Сотрудники правоохранительных органов провели 62 обыска 10 и 11 августа в Киеве и на территории ряда областей страны по местам работы и жительства фигурантов дела. В результате были обнаружены и изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности, черновые записи, компьютерная техника, мобильные телефоны, а также более $200 тыс. После задержания главы корпорации следователи Главного следственного управления Нацполиции Украины предъявили ему обвинение по статье, связанной с присвоением и растратой имущества.