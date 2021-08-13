ВПП откроют к 20 августа в Якутске для самолетов, задействованных в тушении пожаров

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Взлетно-посадочная полоса будет введена в эксплуатацию в Якутске для тушения лесных пожаров вблизи города, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"К 20 августа ожидается ввод в эксплуатацию взлетно-посадочной полосы в Якутске, что позволит самолетам Бе-200ЧС работать в непосредственной близости от города", - сказали в МЧС.

В тушении лесных пожаров в Якутии, по данным МЧС, задействована авиационная группа из более чем 30 воздушных судов, принадлежащих МЧС, Минобороны и другим ведомствам. На земле работают 5 тыс. человек и 750 единиц техник.

"Самая главная задача - не допустить распространения огня на населенные пункты. На особом контроле 14 природных пожаров, находящихся в непосредственной близости. Нужны системные меры, каждый на своем месте должен знать, за что он отвечает", - процитировали в пресс-службе главу МЧС РФ Евгения Зиничева по итогам выездного совещания правительственной комиссии в Якутии.