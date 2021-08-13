В нескольких районах Кубани прогнозируют до 150 мм осадков

КРАСНОДАР, 13 августа. /ТАСС/. Сильные осадки вечером 13 августа прогнозируют в ряде районов и городов Кубани, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"В настоящее время сильные осадки - до 150 мм - прогнозируют в Абинском, Крымском, Славянском, Темрюкском, Приморско-Ахтарском, Красноармейском и Калининском районах, Геленджике, Анапе и Новороссийске", - говорится в сообщении.

В Анапе, Новороссийске, Темрюкском и Славянском районах уже ввели режим чрезвычайной ситуации. В ближайшее время режим ЧС объявят еще в двух муниципалитетах - Крымском и Приморско-Ахтарском районах.

"Экстренное предупреждение действует до конца суток 16 августа по всему краю. Мы должны сделать все возможное, чтобы минимизировать последствия непогоды. Есть угроза выхода рек из берегов. Необходимо организовать непрерывный мониторинг за уровнем воды, выставить посты наблюдения и при малейшей угрозе", - приводит пресс-служба слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Мэр Геленджика Алексей Богодистов также написал в Telegram-канале, что принял решение ввести в городе режим ЧС с 15:00 мск в целях предупреждения внештатной ситуации.

Ранее сообщалось, что циклон, вызвавший подтопления в Краснодарском крае, смещается в сторону северной части региона, интенсивность осадков снизится к полудню 14 августа.