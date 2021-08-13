В Мордовию для тушения пожаров направили дополнительные силы ЦВО

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 августа. /ТАСС/. Центральный военный округ (ЦВО) направил в Мордовию из Самарской области дополнительные силы для помощи в тушении пожара в заповеднике, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ЦВО.

"В соответствии с решением министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и указаниями командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина из Самарской области в Республику Мордовия направлено подразделение в составе 10 единиц техники и 28 военнослужащих для помощи в тушении природного пожара", - сказано в сообщении.

Техника - модернизированные авторазливочные станции АРС-14КМ на базе автомобилей "Камаз", которые поступили на вооружение чапаевского полка 2-й общевойсковой армии в 2020 и 2021 годах. Они способны тушить пожар, не прекращая движения. Все военнослужащие оснащены изолирующими противогазами, которые позволяют работать в условиях сильной задымленности.

Площадь активного горения в Мордовском государственном природном заповеднике им. П. Г. Смидовича сократилась к утру пятницы с 90 до 50 га. Огнем пройдено 5 800 га. Заповедник создан 5 марта 1936 года. Его площадь превышает 32,1 тыс. га. В заповеднике встречаются редкие животные и растения, занесенные в Красную книгу России.