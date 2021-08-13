Похитителю школьницы на Алтае инкриминируют эпизоды насилия еще над двумя девочками

БАРНАУЛ, 13 августа. /ТАСС/. Жителю Алтайского края Олегу Лавкину, обвиняемому в похищении 12-летней школьницы, инкриминируют еще два эпизода преступлений против половой неприкосновенности в отношении двух девочек, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Сегодня Лавкин был доставлен на территорию Алтайского края в город Бийск. В настоящее время следователь СК допрашивает его в качестве обвиняемого. Вину в содеянном он признает. Кроме того, следствие инкриминирует мужчине ряд преступлений против половой неприкосновенности в отношении двух несовершеннолетних девочек, совершенных им ранее", - сказали в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, в связи с тем, что в отношении обвиняемого по ходатайству следователя судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он будет помещен в следственный изолятор на время предварительного следствия.

31 июля 12-летняя жительница Бийска уехала на велосипеде из дома, в котором семья проживает в летний период, и не вернулась. На берегу реки Бия были обнаружены личные вещи девочки и мобильный телефон. Ночью 2 августа она самостоятельно пришла домой. Установлено, что ее удерживал в подвале дома 40-летний местный житель. Все это время в регионе вели масштабные поиски ребенка, в которых были задействованы несколько десятков полицейских и волонтеров. По факту исчезновения ребенка расследуется уголовное дело по п. "в", "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении заведомо несовершеннолетнего").

Позднее оказалось, что мужчина был ранее судим по ст. 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств"). Он наблюдал за девочкой, которая проживала в этом селе в летний период. В день похищения он увидел ее, проезжающую на велосипеде по проселочной дороге. По данным следствия, мужчина толкнул ее, связал ей руки и ноги, а затем надел на нее мешок. Он погрузил ее в прицеп самоходного транспортного средства, после чего переместил в подвал дома. Мужчина скрылся от следствия, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск.

Заочно ему было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что в отношении ребенка мужчина совершил действия сексуального характера.