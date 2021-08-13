В зоне подтопления в Крыму оказались около 100 домов и 200 участков

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Около 100 домов и 200 участков на территории четырех населенных пунктов Крыма оказались в зоне подтопления из-за дождей, идущих на полуострове в последние дни, сообщил в пятницу на своей странице в Instagram председатель правительства республики Юрий Гоцанюк.

"На территории городских округов Керчь и Ленинского района остается высокая вероятность подтоплений населенных пунктов, социально значимых объектов, объектов здравоохранения и жилых домов. В результате прохождения комплекса опасных метеорологических явлений на территории четырех населенных пунктов в трех муниципальных образованиях было подтоплено 98 частных домовладений и 193 придомовых территории", - написал Гоцанюк.

По его данным, к вечеру пятницы остаются подтопленными три придомовых территории: одна в селе Красногорка Ленинского района и две в Керчи, а также стадион им. 50 лет Октября в Керчи.

Штормовое предупреждение на полуострове действует с понедельника. При этом начальник ГУ МЧС России по региону Аркадий Ожигин ранее сообщил, что наиболее интенсивные осадки на востоке Крыма ожидают в пятницу и в ночь на субботу.

Крым ранее за лето дважды пострадал от сильных дождей. 16-20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля - на Бахчисарайский район. На полуострове были подтоплены дома, эвакуированы их жильцы. Жертвами стихии стали два человека, около 60 пострадали, одна женщина пропала без вести. Сейчас продолжается восстановление городов и поселков после непогоды.