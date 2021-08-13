Синоптики Татарстана объяснили причину задымления в Казани пожарами в Мордовии

КАЗАНЬ, 13 августа. /ТАСС/. Сильные пожары в мордовских лесах стали причиной задымления, наблюдаемого в Казани. Об этом ТАСС рассказал начальник Гидрометцентра Татарстана Феликс Гоголь.

"Единственным объяснением на данный момент является то, что к нам с южными потоками выносятся продукты горения лесов на территории Мордовии, там сильные лесные пожары", - сказал Гоголь.

Он объяснил, что пока никаких превышений допустимых концентраций веществ из-за пожара в Мордовии в воздухе Казани не наблюдается.

В пятницу, 13 августа, пользователи соцсетей отмечают, что смог видно в Советском районе Казани, над мостом "Миллениум", на Дубравной, а также в центре города в Вахитовском районе. Аналогичную ситуацию описывают и жители Альметьевска, Нижнекамска и Кумора. Горожане жалуются также на запах гари.

В Мордовии горит государственный природный заповедник им. П. Г. Смидовича. Пожар в заповеднике возник 3 августа в результате грозового разряда. Из-за засушливой, ветреной и жаркой погоды огонь быстро распространился. Общая площадь, пройденная пожаром, достигла к пятнице 5 800 га, при этом площадь активного горения составляет 50 га. По данным республиканского ГУ МЧС, к тушению привлечено более 1,4 тыс. человек и почти 300 единиц техники.