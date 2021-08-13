На Кубани подтопило территорию детского лагеря

КРАСНОДАР, 13 августа. /ТАСС/. Территорию детского оздоровительного лагеря подтопило на Кубани из-за дождей, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в пятницу.

"В детском оздоровительном лагере, в котором размещено 330 человек, произошло подтопление территории лагеря без захода воды в корпуса. В настоящее время решается вопрос о перемещении воспитанников лагеря в безопасное место. В готовности к эвакуации находятся пять автобусов с сопровождением", - говорится в сообщении ведомства.

В ГУ МЧС по региону ТАСС уточнили, что речь идет о детском лагере в станице Голубицкой Темрюкского района.

По состоянию на 17:00 мск, в крае подтопило 31 частное домовладение, 336 придомовых территорий и два социально значимых объекта, в готовности - 76 пунктов временного размещения населения вместимостью более 18 тыс. человек.