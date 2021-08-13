Ослабление осадков на востоке Крыма прогнозируют во второй половине ночи

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Ослабление осадков на востоке Крыма, где подтопило дома и началась эвакуация жителей, прогнозируют во второй половине ночи, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе администрации Керчи.

"По информации Росгидрометеоцентра, за минувшие сутки в Керчи выпала двухмесячная норма осадков (87 мм). Синоптики прогнозируют ослабление осадков во второй половине ночи, но уже к завтрашнему вечеру вновь произойдет их усиление", - говорится в сообщении.

В ночь организовали дежурные бригады, подготовили специальную технику, отмечается в сообщении. Уточняется, что задействовали силы МЧС, коммунальные службы, сотрудников ДПС.

Штормовое предупреждение на полуострове действует с 9 августа. При этом начальник ГУ МЧС России по региону Аркадий Ожигин ранее сообщил, что наиболее интенсивные осадки на востоке Крыма ожидают 13 августа и в ночь на 14 августа.

Крым ранее за лето дважды пострадал от сильных дождей. 16-20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля - на Бахчисарайский район. На полуострове подтопило дома, эвакуировали их жильцов. Жертвами стихии стали два человека, около 60 пострадали, одна женщина пропала без вести. Сейчас продолжается восстановление городов и поселков после непогоды.