Из-за столкновения двух легковушек с лошадьми в Ингушетии погиб человек

МАГАС, 13 августа. /ТАСС/. Легковые автомобили столкнулись в предгорном селе в Ингушетии с лошадьми, в результате чего один человек погиб и трое пострадали, говорится в сообщении пресс-службы МЧС по республике.

"В дежурную смену ГУ МЧС России по Ингушетии поступило сообщение о том, что на окраине сельского поселения Мужичи произошло дорожно-транспортное происшествие. По прибытии на место происшествия спасателями было установлено, что два легковых автомобиля ВАЗ-2107 и ВАЗ-2114 совершили столкновение с лошадьми, переходившими дорогу. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало четыре человека, из них один погиб", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что детей среди участников ДТП не было, а пострадавших доставили в травматологическое отделение Сунженской центральной районной больницы.