Усиленная группировка МЧС будет работать в Якутии до полной ликвидации пожаров

ЯКУТСК, 14 августа. /ТАСС/. Силы и средства, привлеченные для ликвидации пожаров в Якутии, сохранятся до завершения работ. Кроме того, решается вопрос о привлечении в регион дополнительной авиации, сообщил в субботу во время рабочей поездки в Якутию вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"Что качается ситуации, то, конечно, никакие силы и средства снимать до конца победы над огнем мы не будем. Сейчас, надеюсь, что удастся Евгению Николаевичу [Зиничеву] большие самолеты <…> сюда привести. Мы тоже будем за этим следить, за работой Росавиации, когда они смогут открыть полосу", - сказал он.

В четверг по поручению президента РФ Владимира Путина глава МЧС России Евгений Зиничев прибыл в Республику Саха (Якутия) для оперативного управления группировкой ведомственных сил, задействованной в борьбе с природными пожарами. В тушении лесных пожаров в Якутии, по данным МЧС, задействована авиационная группа из более чем 30 воздушных судов, принадлежащих МЧС, Минобороны и другим ведомствам.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса. В регионе введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. На территории Якутии и Иркутской области с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами.