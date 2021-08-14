Житель Якутии был ранен в результате конфликта со стрельбой в местном сквере

ТАСС, 14 августа. Житель Хангаласского района Якутии ранен в результате бытового конфликта со стрельбой в местном сквере. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).

В ходе оперативно-разыскных мероприятий предварительно установлено, что ранним утром в сквере возле комплекса "Цементник" собралась поселковая молодежь, где между двумя работниками цементного завода произошел конфликт.

"Словесная перепалка переросла в драку, во время которой 33-летний мужчина, ранее отбывавший срок уголовного наказания в ИК, схватился за нож и пошел на своего оппонента - 26-летнего, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, местного жителя. Присутствовавшие в сквере граждане пытались выбить из рук 33-летнего мужчины нож, в это время 26-летний участник инцидента ушел домой и вернулся оттуда с гладкоствольным ружьем. Он произвел один выстрел в воздух, с его слов, чтобы испугать оппонента, а когда это не воздействовало, произвел один выстрел в область живота", - говорится в сообщении.

Потерпевший госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи. Стрелявший задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.