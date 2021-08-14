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Два человека погибли на пожаре в Оренбургской области

Инцидент произошел в поселке Теренсай Адамовского района

ТАСС, 14 августа. Два человека погибли при пожаре в жилом доме в поселке Теренсай Адамовского района Оренбургской области. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Пожар [произошел] в Адамовском районе, в поселке Теренсай, горел трехквартирный жилой дом на общей площади 212 кв. м. В 08:11 (06:11 мск) обнаружен первый погибший. Открытое горение ликвидировано. При обследовании дома в 08:47 (06:47 мск) обнаружен второй погибший", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, самостоятельно эвакуировались семь человек, в том числе три ребенка. В работах по тушению задействованы 16 человек и девять единиц техники.

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