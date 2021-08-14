В Керчи остаются подтопленными девять домов и стадион

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. Стадион, девять домов, 24 придомовые территории, подвалы двух многоквартирных домов остаются подтопленными в Керчи к утру субботы, сообщается на сайте Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым.

"В настоящее время на территории Керчи остаются подтопленными 24 придомовые территории, девять частных домовладений и два подвальных помещения [многоквартирных домов], а также стадион им. 50-летия Октября", - говорится в сообщении. В пунктах временного размещения остаются девять человек, в том числе четыре ребенка.

Штормовое предупреждение на полуострове действует с понедельника. По данным министерства, в Керчи накануне было подтоплено 11 частных домов.

В пресс-службе администрации Керчи ТАСС уточнили, что дождь прекратился, новых подтоплений жилого сектора не зафиксировано. "С утра ситуация в городе остается стабильной. Уровень воды в реке Мелек-Чесме снижается. На данный момент остается частично подтопленной дорога на улице Самойленко, в связи с чем изменено движение общественного транспорта по маршрутам, проходящим по данной улице", - говорится в сообщении на странице мэрии города в Facebook.

Начальник крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая уточнила ТАСС, что дожди могут возобновиться в Керчи во второй половине дня в субботу.

Крым за лето уже дважды пострадал от сильных дождей. С 16 по 20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля - на Бахчисарайский район. На полуострове были подтоплены дома, эвакуированы их жильцы. Жертвами стихии стали два человека, около 60 человек пострадали, одна женщина пропала без вести. Сейчас продолжается восстановление городов и поселков после непогоды.