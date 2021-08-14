Число получивших рекомендации об эвакуации в Японии увеличилось до 1,8 млн

ТОКИО, 14 августа. /ТАСС/. Количество жителей Японии, получивших рекомендации об эвакуации из-за сильных дождей, выросло до 1,8 млн. Об этом в субботу сообщил телеканал NHK.

Ранее сообщалось об 1,2 млн человек, получивших такие предписания.

Рекомендации затрагивают ряд городов и поселков в префектурах Гифу, Симанэ, Хиросима, Фукуока, Сага и Нагасаки. В этих регионах объявлен наивысший - пятый - уровень опасности.

По данным NHK, в этих префектурах за последние трое суток выпало от 700 до 1000 мм осадков, что в три раза превышает среднюю норму для августа. Это привело к повышению уровня рек и водоемов до критического уровня. В ряде районов размыты и затоплены дороги, нарушено транспортное сообщение.

На данный момент известно об одном погибшем в результате схода оползня в префектуре Нагасаки, еще двое числятся пропавшими без вести. К месту бедствия для осуществления поисков и помощи в ликвидации последствий ливней отправлены порядка 160 бойцов Сил самообороны Японии.

Как сообщает метеорологическое управление страны, сильные дожди могут продолжать идти на юго-западе Японии еще несколько дней.