Суд продлил срок задержания главному технологу Ленинградского зоопарка по делу о взятке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Суд в Петербурге продлил на 72 часа срок задержания главного технолога Ленинградского зоопарка Александра Князева, обвиняемому в получении взятки в размере 500 тыс. рублей. Об этом сообщила в субботу Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

"Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении срока задержания на 72 часа Александру Князеву, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в крупном размере", - говорится в сообщении.

По версии следствия, задержанный 12 августа вечером получил от мужчины 500 тыс. рублей в качестве взятки. За деньги, как полагают в СК, главный технолог обещал содействовать в заключении контракта на поставку товаров для нужд зоопарка. Деньги задержанному передал мужчина, который участвовал в заранее спланированном сотрудниками полиции и СК оперативном эксперименте.

Ленинградский зоопарк является одним из старейших в России, он основан в 1865 году.