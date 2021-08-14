На юго-западе Японии из-за разлива реки затопило улицы небольшого города

ТОКИО, 14 августа. /ТАСС/. Разлив реки Роккаку произошел в юго-западной японской префектуре Сага из-за продолжительных ливней, которые идут в регионе уже несколько дней. Об этом сообщил в субботу телеканал NHK.

В результате выхода реки из берегов произошло затопление территории общей площадью около 4 кв. км в районе одной из железнодорожных станций в городе Такэо. Максимальная глубина в месте разлива составляет 3 м. О пострадавших на данный момент не сообщается. Общий масштаб ущерба оценить также сложно.

Ранее рекомендации об эвакуации из-за угрозы затоплений и оползней получили около 1,8 млн жителей городов и поселков в префектурах Гифу, Симанэ, Хиросима, Фукуока, Сага и Нагасаки. В этих регионах объявлен наивысший - пятый - уровень опасности.

По данным NHK, в этих префектурах за последние трое суток выпало от 700 до 1000 мм осадков, что в три раза превышает среднюю норму для августа. Это привело к повышению уровня рек и водоемов до критического уровня. В ряде районов размыты и затоплены дороги, нарушено транспортное сообщение.

На данный момент известно об одном погибшем в результате схода оползня в префектуре Нагасаки, еще двое числятся пропавшими без вести. К месту бедствия для осуществления поисков и помощи в ликвидации последствий ливней отправлены порядка 160 бойцов Сил самообороны Японии.

Как сообщает метеорологическое управление страны, сильные дожди могут продолжать идти на юго-западе Японии еще несколько дней.