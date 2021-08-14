В Анапе оборудуют временный объезд участка трассы по пути в аэропорт

КРАСНОДАР, 14 августа. /ТАСС/. Власти Анапы намерены оборудовать до конца суток, 14 августа, временный объезд участка трассы Новороссийск - Керчь в районе села Цибанобалка, где накануне прервано сообщение из-за дождей, сейчас людей к аэропорту Анапы подвозят маршрутных такси, говорится в сообщении администрации Анапы в Instagram.

Сильные дожди в пятницу размыли участок трассы Новороссийск - Керчь между Анапой и съездом на международный аэропорт имени Коккинаки в районе села Цибанобалка, сообщение по дороге было прервано. Доехать до аэропорта можно было альтернативными маршрутами, аэропорт предупреждал пассажиров ночных рейсов о необходимости выезжать заблаговременно, образовались пробки.

"Мэр Анапы Василий Швец обсудил с руководством Упрдор "Черноморье" ход работ по восстановлению федеральной трассы. После понижения уровня воды в пределах транспортной развязки с 6:00 14 августа организовано строительство временной объездной дороги. Обеспечен завоз необходимого количества инертного материала. Дорожники прикладывают максимум усилий, чтобы восстановить движение на этом участке федеральной автодороги до конца суток", - говорится в сообщении мэрии.

Уточняется, что на данный момент для людей, которым необходимо добраться до аэропорта, организована работа специальных маршрутных такси, которые доставляют пассажиров от села Цибанобалка до воздушной гавани, также выделены дополнительные маршрутки для отправки людей в обратном направлении - из аэропорта на железнодорожный вокзал и в сторону города.

Мезоциклон, накрывший в пятницу территорию Краснодарского края, стал причиной сильных ливней и подтоплений. В результате непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС. Спасатели эвакуировали в безопасную зону из пяти лагерей 989 детей, в ПВР размещены 847 жителей различных районов региона, в том числе 588 детей.