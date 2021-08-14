{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

На Кубани в связи с наводнением эвакуировали более 1,5 тыс. человек

Без света остались 23 тыс. домов
Анапа Зоя Балашова/ТАСС
Описание
Анапа
© Зоя Балашова/ТАСС

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Наводнение в Краснодарском крае оставило без света 23 тыс. жилых домов с населением более 100 тыс. человек. Об этом в субботу в ходе совещания у президента РФ Владимира Путина сообщил глава МЧС Евгений Зиничев. 

На эту тему

"В Анапе, Новороссийске и Темрюкском районе было подтоплено 1 421 жилых домов, 1 899 приусадебных участков, шесть социально значимых объектов. Произошло нарушение энергоснабжение в 23 тыс. домов с население свыше 100 тыс. человек. Для защиты населения было принято решение об эвакуации 1 540 человек, в том числе 995 детей, которые размещены в девяти пунктах временного размещения", - сказал он.

По данным Зиничева, в Темрюкском районе выпало 355 мм осадков, что составило годовую норму. 

В Крыму произошло подтопление 107 жилых домов, было нарушено движение на федеральной трассе "Таврида". "Сейчас дома освобождаются от воды, движение по трассе восстановлено", - отметил глава МЧС. 

В Ростовской области было подтоплено 22 жилых дома, два соцобъекта, четыре административных здания. 

"Обстановка находится под контролем, сил и средств достаточно", - подчеркнул Зиничев.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЗиничев, Евгений НиколаевичКраснодарский край
В Анапе и Темрюке за ночь выпала годовая норма осадков
Глава Кубани Вениамин Кондратьев при этом заявил, что курортный сезон под контролем и продолжается
В Анапе и Темрюке за ночь выпала годовая норма осадков
Читать полностью