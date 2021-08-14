Путин поручил организовать отдых детей из Якутии в летних лагерях

НОВО-ОГАРЕВО, 14 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил отправить в оздоровительные лагеря детей из Якутии, а нуждающимся гражданам помочь пройти лечение в других регионах. Так он прокомментировал доклад главы Якутии Айсена Николаева в субботу на совещании по вопросу о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в ряде регионов России.

"Детей точно надо отправить в оздоровительные лагеря, а нуждающимся помочь в лечении в других регионах. Татьяна Алексеевна (Голикова, вице-премьер РФ) слышит, она уже об этом сказала. Я прошу с коллегами из Якутии проработать", - сказал Путин.

Николаев попросил президента помочь отправить более 100 детей из села Бясь-Кюель в лагеря "Орленок" и "Океан". Он также доложил, что 45 жителей села стоят на диспансерном учете с сердечно-сосудистыми заболеваниями и 11 - с заболеваниями органов дыхания. Глава региона попросил помочь им пройти санаторно-курортное лечение.

Кроме того, Николаев рассказал, что в селе Бясь-Кюель расположена ветхая школа и попросил оценить возможность выделения средств на строительство нового образовательного учреждения. Также, по словам главы Якутии, в селе нет многофункционального культурного и спортивного центра.

Президент заверил, что эти вопросы будут рассмотрены. "То же самое касается и спортивного сооружения, и школы. У нас соответствующие программы есть, по результатам сегодняшнего обсуждения это будет заложено в поручения президента правительству и, уверен, это будет отработано", - сказал Путин.