Путин призвал избегать бюрократии при подтверждении гражданами права на выплаты после ЧС

НОВО-ОГАРЕВО, 14 августа. /ТАСС/. Подтверждение факта проживания граждан в пострадавших от ЧС районах для выплаты им компенсаций должно приниматься без бюрократии, подчеркнул в субботу президент РФ Владимир Путин на совещании в режиме видеоконференции.

Он обратил внимание на слова одного из участников мероприятия о том, что помощь людям нужно оказывать исходя из их фактического проживания в пострадавших домах. "Я с этим, кстати говоря, согласен", - заметил Путин.

Он также попросил амурского губернатора Василия Орлова рассказать, кто входит в муниципальные комиссии, занимающиеся этим вопросом в его регионе. Губернатор ответил, что в них участвуют любые сотрудники муниципалитета, которые могут подтвердить факт проживания граждан в поврежденных в ходе ЧС домовладениях.

"Прошу коллег из правительства внимательно посмотреть на эту практику, я думаю, что она вполне приемлема, ее можно тиражировать. И нужно это сделать, чтобы снизить уровень забюрокраченности при принятии решений", - сказал Путин.