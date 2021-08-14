Sky: один из районов Багдада остался полностью без водоснабжения из-за диверсии

КАИР, 14 августа. /ТАСС/. Расположенный на западе Багдада район Эль-Карх остался полностью без водоснабжения из-за диверсии. Об этом сообщил в субботу телеканал Sky News Arabia.

"Из-за диверсии на ЛЭП оказались полностью обесточены станции водоснабжения, обеспечивающие водой жилой район Эль-Карх", - отмечает телестанция.

Проблема электро- и водоснабжения очень остро стоит в Ираке, где после многолетних военных действий инфраструктура практически полностью вышла из строя и нуждается в ремонте и полной модернизации. В условиях летней жары люди сутками сидят без электроэнергии, не имеют доступа к питьевой воде, многие источники водоснабжения не пригодны для питья.

В этих условиях иракские власти объявили в четверг о запуске крупного проекта в сфере обеспечения бесперебойного доступа населения к питьевой воде. Проект, который, как ожидается, будет полностью реализован в течение 15 лет, предусматривает замену оборудования всех очистных сооружений, очистку дна рек от ила и загрязнений, а также модернизацию основных систем водоснабжения.

Однако непрекращающиеся диверсии фактически сводят на нет усилия властей.