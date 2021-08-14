Около 2 тыс. человек эвакуировалось из-за скачка напряжения в ТЦ в Сургуте

ТАСС, 14 августа. Около 2 тыс. человек эвакуировалось из-за скачка напряжения в торговом центре "Аура" в городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте ГУ МЧС по региону.

"Сработала пожарная сигнализация в ТЦ "Аура". Было установлено, что причиной срабатывания пожарной сигнализации послужил скачок напряжения. До прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались около 2 тыс. человек", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что угрозы жизни и здоровью людей не было. На происшествие от подразделений МЧС России привлекались четыре человека личного состава и одна единица техники.