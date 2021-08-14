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СМИ: националисты избили журналиста у здания офиса президента Украины

По данным издания "Страна", Александра Кужельного приняли за представителя движения "Антифа"

КИЕВ, 14 августа. /ТАСС/. Участники украинской радикальной организации "Национальный корпус" в субботу после митинга у здания офиса президента Украины, который закончился столкновениями с полицией, избили журналиста издания "Буквы". Об этом говорится в сообщении украинского издания "Страна".

"На журналиста издания "Буквы" Александра Кужельного напали и избили националисты, приняв его за представителя движения "Антифа", - отмечает "Страна". Издание также опубликовало видео с нападением.

Ранее националисты организовали протестную акцию в правительственном квартале Киева, в ходе которой произошли стычки с сотрудниками правоохранительных органов. Для пресечения беспорядков правоохранители применяли слезоточивый газ, националисты забрасывали силовиков петардами и дымовыми шашками.

Организаторы акции утверждают, что власть на Украине якобы готовится к "масштабной зачистке проукраинского общественно-политического поля", и обвиняют руководство страны в подготовке к "сдаче национальных интересов".

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