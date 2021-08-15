В селе в Хабаровском крае из-за паводка подтопило 12 жилых домов

ТАСС, 15 августа. В селе в Хабаровском районе Хабаровского края за сутки подтопило 12 домов из-за повышения уровня воды в реке Амур, сообщает пресс-служба регионального управления ГУ МЧС России.

"Уровень реки продолжает повышаться. В результате этого в Хабаровском районе в селе Корсаково-2 произошло подтопление 12 жилых домов, 28 приусадебных участков, 144 земельных и четырех участков внутрипоселковых дорог. В Хабаровске на островной части подтоплено почти 1,4 тыс. дачных участков, в самом городе под удар водной стихии попал один участок внутригородской автодороги", - говорится в сообщении.

По данным Дальневосточного УГМС, по состоянию на утро 15 августа уровень Амура у Хабаровска вырос на 14 сантиметров до отметки 564 см.

13 августа правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством Евгения Зиничева приняла решение об отнесении чрезвычайной ситуации, обусловленной паводками в Хабаровском и Забайкальском краях, Амурской области и Еврейской автономной области, к категории ЧС федерального характера. Ущерб составил 13 млрд рублей.