При пожаре в курганском селе Звериноголовское погибли пять челорвек

ТАСС, 15 августа. Пять человек, в том числе двое детей, погибли при пожаре в селе Звериноголовское Курганской области, возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК России по региону.

"Около 03:00 (01:00 мск) 15 августа в селе Звериноголовское Звериноголовского района Курганской области произошло возгорание одного из трехквартирных жилых домов, расположенных на улице Гагарина. В ходе тушения пожара на месте происшествия были обнаружены тела двух женщин 1995 года рождения, мужчины 1991 года рождения и двух малолетних детей 2015 и 2018 годов рождения", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"). По данным СК, все погибшие находились в гостях.

Сейчас следователем СК России по Курганской области проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы и исследования. Причина пожара устанавливается, на месте происшествия работает испытательная пожарная лаборатория.