В ДТП под Будапештом погибли восемь человек

ТАСС, 15 августа. По меньшей мере восемь человек погибли, 48 пострадали в воскресенье в результате аварии автобуса на шоссе в 70 км к юго-западу от Будапешта. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте полиции Венгрии.

ДТП произошло в 04:55 по местному времени (05:55 мск). "На данный момент [пострадавших] доставляют в больницу. Полиция начала расследование на месте происшествия", - информировали правоохранительные органы.

Движение на участке шоссе, где произошла авария, приостановлено. Транспортные средства направлены в объезд.