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В ДТП в Красноярском крае погибли два человека

Столкновение двух автомобилей произошло на трассе в Шарыповском муниципальном округе на юго-западе края

КРАСНОЯРСК, 15 августа. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись на трассе в Шарыповском муниципальном округе на юго-западе Красноярского края, на месте погибли два человека, еще трое пострадали. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба краевого ГУ МВД.

"По предварительной информации, водитель автомобиля Opel Astra выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло лобовое столкновение с автомобилем Daewoo. В результате ДТП водитель и пассажир Daewoo погибли на месте происшествия. Пострадал еще один пассажир этой же иномарки, а также двое пассажиров Opel, - говорится в сообщении.

Полиция по данному факту проводит проверку, устанавливаются обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.

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